Mädchensprache

Oft sagen Girls "Ja" oder "OK" wenn sie "Nein" meinen und umgekehrt – Oder etwa nicht? Gar nicht so einfach die Mädchensprache zu entschlüsseln und dementsprechend zu reagieren. Jungs kennen das leidige Thema allzu gut: Mädchen reden hin und wieder (ein wenig) um den heißen Brei herum. Was meinen wir Girls also wirklich? Wann erkennen Boys, ob ein Mädchen sauer ist? Für manch einen ist das Entschlüsseln der Girls-Codes schwieriger, als Fake-News zu entlarven! Hier sind die 8 wichtigsten Dinge, die Girls WIRKLICH meinen, wenn sie folgende Sätze sagen!

Was Girls sagen und was sie eigentlich meinen

Sie sagen: "Ich hab gar nichts zum Anziehen!"

Sie meinen: "Okay, ich hab eine Menge Klamotten. Aber ich will genau DAS Kleid, was ich noch nicht besitze!"

Sie sagen: "Ich bin in 5 Minuten fertig!"

Sie meinen: "Okay... so in etwa... evtl. in einer halben Stunde ..."

Sie sagen: "Nein, Schatz, ich bin nicht sauer."

Sie meinen: "Vielleicht nicht sauer, aber happy bin ich trotzdem nicht mit dem was du gerade gesagt/getan hast."

Sie sagen: "Die ist nett."

Sie meinen: "Puh, wie sag ich ihr/ihm jetzt, dass ich sie eigentlich gar nicht leiden kann."

Sie sagen: "Ich mach mir nichts aus dem Valentinstag."

Sie meinen: "Aber natürlich habe ich nichts dagegen, wenn du mich trotzdem überraschst."

Sie sagen: "Ok, wir brauchen uns nichts zu Weihnachten schenken."

Sie meinen: "Natürlich hab ICH ein Geschenk! Ich will dir trotzdem eine Freude machen."

Sie sagen: "Na klar kannst du mit deiner Ex was trinken gehen! Kein Problem!"

Sie meinen: "Ich werde die ganze Zeit WAHNSINNIG unruhig sein, wenn du mit ihr oder ihm was trinken bist."

Sie sagen: "Ich bin nicht eifersüchtig."

Sie meinen: "Okay, doch, vielleicht ein bisschen, so ein klitzekleines bisschen!"

"OK" ist manchmal eben nicht ok

Auch wenn es ziemlich strange klingt: Mädels wollen manchmal einfach die Aufmerksamkeit des Jungen herausfordern. Auch wenn wir Girls oft "OK" sagen, meinen wir dennoch, dass der Junge unterbewusst wahrnehemn müsste, dass es eben gar nicht "ok" für uns ist. Also liebe Boys, lieber nochmal nachhaken und echte Aufmerksamkeit schenken und "zwischen den Zeilen lesen". Manchmal merkt man nämlich schon am Tonfall des Mädchens, ob sie wirklich meint, was sie sagt oder ob sie eventuell sauer ist. Und an alle Girls da draußen: Macht es den Typen nicht so schwer und helft ihnen ein bisschen auf die Sprünge, wenn sie auf dem Schlauch stehen! Wenn euch etwas stört, solltet ihr das auch direkt ansprechen. Hat ja wirklich keiner was davon, wenn ihr euch wegen einem Missverständnis streitet und eure Beziehung oder Freundschaft deshalb aufs Spiel setzt, oder?