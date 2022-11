6 Tipps: So hast du mehr Spaß am Sex!

Sag, was du magst!

Warte beim Sex nicht darauf, dass dir dein Partner oder deine Partnerin alle Wünsche von den Augen abliest. Schließlich ist keiner von euch ein Hellseher, der weiß, was du brauchst.

Deshalb: Sag, was du magst oder zeig deinem Schatz, wo und wie du angefasst und gestreichelt werden möchtest. Nur so lassen sich deine Wünsche erfüllen. Und wenn du selbst unsicher bist, was dein Liebster oder deine Liebste mag? Dann frag nach!

