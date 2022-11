50 Jahre BRAVO: Die Story zum Jubiläum!

982 wurde Susanne Kerner auf dem BRAVO-Cover abgebildet. Als "Nena" avancierte die bis dahin weitgehend unbekannte Newcomerin aus Hagen zur Frontfrau der Neuen Deutschen Welle. Weitere 27 BRAVO-Titel zeigten ihr Gesicht in den nächsten Jahren.

Die Kelly Family wurde durch BRAVO berühmt. Aufgrund eines begeisterten Leserbriefes suchte die Redaktion eine Großfamilie in Köln, die damals bei Straßenfesten aufspielte. Später wurde sie von Kritikern gerne als "singende Altkleidersammlung" verhöhnt. Mit Exklusivgeschichten bedankten sich die Kellys für die Unterstützung - jahrelang durfte nur BRAVO-Redakteurin Wilma Schönhoff ins Schloss bei Köln oder auf das Anwesen in Irland!

BRAVO-Chefreporter Alex Gernandt war über Jahre hinweg der einzige Journalist weltweit, der Michael Jackson begleiten durfte: 1995 berichtete Gernandt beispielsweise exklusiv vom Videodreh zu "Scream" und traf den "King of Pop" in den Universal Studios in Hollywood. Und die Erfolgsstory geht weiter: Im August 2005 entdeckte BRAVO eine junge Magdeburger Band namens Tokio Hotel und machte aus ihr in wenigen Wochen Deutschlands bekannteste Newcomerband.

Bei Rüpelrapper Sido und Popsternchen Doreen funkte es auf der BRAVO SUPERSHOW in Hannover 2005. In BRAVO gestanden die beiden ihren Fans erstmals ihre Liebe, bevor sie beim Echo 2005 gemeinsam über den roten Teppich schritten.