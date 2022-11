Hier die Anschrift von BRAVO:Redaktion BRAVOCharles-de-Gaulle-Str. 881737 München

Wenn du mit der U-Bahn kommst, nimmst du die Linie U5 Richtung "Neuperlach Süd" und steigst an der Haltestelle "Neuperlach Zentrum" aus. Verlasse die U-Bahn- Haltestelle in Richtung des Einkaufszentrums "pep".

Geh geradeaus durch das Einkaufszentrum, du gelangst so auf einen kleinen Platz. Von diesem Platz gehst du rechts unter dem Gebäude durch auf die Charles-de- Gaulle-Strasse. Noch ein paar Meter geradeaus - dann findest du BRAVO auf der rechten Straßenseite.

Hinweis: Wenn du Richie bei BRAVO in München begrüßen willst, solltest du Geduld mitbringen. Wegen des Wetters oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen kann Richies Flug Verspätung haben, so dass sich seine Ankunft bei BRAVO verzögern kann. Auch handelt es sich bei dieser Aktion nicht um eine organisierte Veranstaltung: BRAVO übernimmt keine Garantie, dass Richie tatsächlich kommt oder dass RIchie sich den Fans zeigen wird.

Tippp: Zieh dich warm an und bring dir auch etwas Warmes zu trinken mit!

"Richie, komm zurück!"

"Ohne dich geht nichts mehr!"

"US 5 braucht dich!"

"Wir Fans brauchen dich!"

Rund 10.000 Briefe mit Hilferufen kamen bei BRAVO an, tausende von Fans fürchten um die Zukunft von US 5! Die Gerüchte überschlugen sich schnell, weil Richie nicht wie geplant zur Single-VÖ zurück zu US 5 stieß: Wurde er von seinen Eltern unter Hausarrest gestellt? Ist Richie gar in einer Entzugsklinik? War seine Affäre mit Porno-Darstellerin Marta (24) der Auslöser?

Am vergangenen Wochenende flog BRAVO Reporterin Yvonne nach Chicago zu Richies Eltern - im Gepäck einen großen Koffer, randvoll mit der Post der Fans! "Damit werde ich mir vor die Tür von Richies Elternhaus stellen und hoffe, dass ich die Eltern damit überzeugen kann: Tausche Briefe gegen Richie!" erläutert Yvonne für BRAVO.de den mutigen Plan von BRAVO.

Und das geschah in Chicago!

Konnte Yvonne überhaupt mit Richies Eltern sprechen? Haben Robert und Kathy sich angehört, was BRAVO im Namen von tausenden von Fans zu sagen hat?

BRAVO.de hat mit Yvonne in den USA telefoniert - hier ihr Statement!

Also: Die US 5-Fans haben es geschafft! Richie kommt zurück!!!

Wann kommt Richie zurück nach Deutschland?

Geplant ist, das Richie am Freitag nach Deutschland zurückkehrt. Er wird mit Yvonne von BRAVO in München landen, und dann als allererstes die BRAVO-Redaktion besuchen: Um Danke zu sagen für die tolle Fan-Aktion, die BRAVO auf die Beine gestellt hat.

Erwartet wird Richie in der BRAVO-Redaktion gegen 14:00 Uhr. Hier erwartet ihn zudem eine ganz besondere Überraschung - was genau, wird jetzt noch nicht verraten!

BRAVO.de hält dich auf dem Laufenden!

Natürlich hält dich BRAVO.de über Richies Rückkehr nach Deutschland und über seinen Besuch hier in der Redaktion auf dem Laufenden! Ist Richie wirklich gelandet, wie geht es ihm, was sind seine ersten Worte an die Fans?

Natürlich versuchen wir, ihn für ein paar Statements vor die BRAVO.de-Kamera oder sogar für einen StarChat (gegen 15:00 Uhr, ohne Gewähr) an die Tastatur zu bekommen!!!