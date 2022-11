7 Tipps für schöne und weiße Zähne

Du hast ein Date und brauchst deshalb ganz dringend strahlend weiße Zähne? Bleaching-Produkte aus der Drogerie (wie beispielsweise Bleaching-Stripes, Whitening Zahnpasta, Bleaching-Gel und viele weitere) versprechen schnelle Hilfe. Damit die Bleaching-Produkte aber überhaupt wirken können, musst du diese mindestens vier Wochen am Stück anwenden. Das Ergebnis ist meistens nur minimal zu erkennen (was an dem geringen Anteil an Wasserstoffperoxid liegt, der bei herkömmlichen Bleaching-Produkten für die Anwendung zu Hause erlaubt ist), ein bisschen weißer werden deine Zähne aber schon. Auch wenn diese Beauty-Helferlein weitestgehend unbedenklich sind, macht es Sinn, vorher mit deinem Zahnarzt darüber zu sprechen, ob das jeweilige Produkt auch wirklich für deine Zähne geeignet ist. Für einen stärkeren Weiß-Effekt ist ein professionelles Bleaching beim Zahnarzt aber definitiv die beste Wahl! Von Hausmitteln wie Backpulver oder Zitronensaft solltest du grundsätzlich besser die Finger lassen, da diese den empfindlichen Zahnschmelz angreifen können!

Wenig überraschend: Rauchen sorgt für gelbe Zähne. Das liegt daran, dass die in Zigaretten enthaltenen Schadstoffe sich auf den Zähnen sowie der Zunge ablagern und dadurch Verfärbungen verursachen. Raucher leiden deshalb auch häufiger an Zahnfleischentzündungen. Doch nicht nur Rauchen schadet den Zähnen. Auch Kaffee und Tee begünstigen die Entstehung von Ablagerungen auf den Zähnen, weshalb sich der Konsum dieser Getränke in einem normalen Rahmen bewegen sollte.