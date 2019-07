Zwillinge begegnen jemand ganz Besonderem!

Zwillinge 22.5.-21.6.: Mit den Girls Party machen? Jederzeit! Jungs anquatschen? Ja klar! Den Traumtypen und die Mädels unter einen Hut bekommen? Wird diesen Sommer etwas schwieriger für dich ... Urlaub: Du bist sauer, weil dein Urlaub nicht so verläuft, wie du ihn geplant hattest. Aber dafür gibt es einen Grund: Das Schicksal hat nämlich etwas anderes mit dir vor. Du wirst jemand ganz Besonderem begegnen. Diese Person wird deine ganze Welt auf den Kopf stellen und dir einen unvergesslichen Sommer bereiten. Und natürlich kommt deine Clique auch nicht zu kurz! Euer Top-Treffpunkt: der See bzw. das Freibad. Jungs: In einem Wassermann wirst du einen richtig guten Kumpel finden, der dir das ein oder andere Jungsgeheimnis verrät. Ein Waage-Typ lässt dagegen dein Herz schneller schlagen. Küsse und Kuscheln garantiert!