Stiere erleben ein besonderes Abenteuer!

Stier 21.4.-21.5.: Flirtest du noch oder verknallst du dich schon? Die Herzchen in deinen Augen sprechen wohl für sich. Und deine Freundinnen? Die feiern dich und die Liebe auf chilligen Mädelsabenden. Urlaub: Nachdem es in der Schule zum Schluss ja ganz entspannt für dich lief, kommt jetzt ein bisschen Action auf. Mädelsabende, Partys, Ausflüge zum See oder ins Freibad stehen auf deinem Plan. Pass lieber auf, dass du nicht in Freizeit-Stress gerätst - es sind die großen Ferien, du hast also Zeit genug für alles! Obwohl du zuerst gar keinen Bock auf Familienurlaub hast, wird es der beste Urlaub aller Zeiten. Endlich geben dir deine Eltern ein bisschen mehr Freiheiten. Jungs: Der perfekte Junge für dich ist ein Krebs-Geborener. Bei ihm findest du die Geborgenheit, nach der du suchst. Von Zwillings-Typen und Widdern solltest du dich dagegen fernhalten. Sie wollen Spaß, aber keine ernste Beziehung.