So trocknet Nagellack schneller

Abends vor dem Zubettgehen noch schnell die Nägel lackiert und dann einfach wie eine Mumie einschlafen - bloß nicht bewegen. Wer kennt das? Und morgens wacht man natürlich trotzdem mit "unsauberen" Nägeln auf, die an die Bettdecke gestoßen sind. Gäbe es doch nur einen Trick, wie Nägel schneller trocknen und uns so in Situationen, in denen wir nur wirklich keine Zeit haben, das Leben erleichtern. Die gute Nachricht zuerst: Diese Tipps gibt es. Die nicht so gute Nachricht: nicht alle von ihnen funktionieren auch wirklich. Deshalb hat Bravo Girl direkt mal die drei verrücktesten Tipps ausprobiert. Ob sie wirklich funktionieren - im Video unten gibts die Auflösung!

Nägel schneller trocknen - mit Eis:

Eine Schüssel mit eiskaltem Wasser und ein paar Eiswürfeln soll die Lösung sein? So funktioniert es:

Fülle eine Schüssel mit kaltem Wasser und gebe ein paar Eiswürfel hinzu. Das Wasser muss wirklich klirrend kalt sein.

Wichtig: Die Nägel dürfen nicht frisch lackiert sein, sondern schon etwas angetrocknet! Jetzt kannst du deine lackierten Finger hineintauchen. Eine Minute müssen die Fingerspitzen mindestens im Wasser bleiben.

Nach dem Wasserbad müssen die Nägel dennoch etwas "trocknen" - schließlich kommen sie aus dem Wasser. Und fertig!

Nach dem Lackieren den Finger in Eiswasser tauchen und abwarten! Bauer Media

Nägel schneller trocknen - mit Trockenspray:

Ein Mittel aus der Dose verspricht eine schnelle Trockenzeit. Die Sprays gibts im Drogeriemarkt wie DM, Rossmann oder online zum Beispiel über Flaconi.de zu kaufen. So geht's:

Nagel wie gewohnt lackieren und leicht antrocknen lassen.

Aus mindestens 10-15 Zentimetern Abstand das Spray auf die Nägel sprühen.

Nach kurzer Einwirkzeit sollten die Fingernägel getrocknet sein.

Wichtig: Trage das Spray aus einigen Zentimetern Entfernung auf! Bauer Media

Olivenöl im Test: Trocknen so die Nägel schneller?

Öl benutzen wir eigentlich nur in der Küche - doch kann es uns auch in Sachen Nägel trocknen weiterhelfen? So soll es gehen:

Wichtig: Um möglichst eine Lebensmittelverschwendung vorzubeugen, schnappt euch ein kleines Gefäß - wie ein Glas - und füllt dort etwas Olivenöl hinein.

Die lackierten Nägel könnt ihr nun ins Öl tauchen. Vorsicht: Versucht nicht, mit den Fingerspitzen das Glas zu berühren!

Den schmierigen Film auf den Nägeln könnt ihr nach einer kurzen Einwirkzeit abtupfen oder -waschen.

Die Finger ins Öl zu tauchen - kann das die Lösung sein?! Bauer Media

Haushaltsmittel für schnell trocknende Nägel

Wer vielleicht nicht unbedingt ein Trockenspray im Haus hat oder ungern Mamas Olivenöl benutzen würde, der kann auf ein anderes Mittel setzen, das jeder besitzt: Haarspray! Das erzielt nämlich den gleichen Effekt wie die vorherigen Tricks und trocknet die Nägel gleich schnell!

Für das einfache Nachmachen und selber testen, haben wir euch unser Versuchsvideo eingefügt. Zudem gibt Make-up-Profi Lisa nützliche Tipps für die Maniküre zuhause:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Youtube deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->