Was tun, wenn mein Lehrer gemein ist?

Schreien, ungerecht behandeln, fiese Sprüche verteilen! Einige Lehrer haben sich nicht im Griff und benehmen sich unmöglich. Wir sagen Dir, welche Möglichkeiten Du hast, um etwas zu ändern!

Du hast totalen Stress mit einem Deiner Lehrer/innen und es wird nicht besser? Aber von Dir wird erwartet, dass Du gern zur Schule gehst und gut mit machst? Das kann wohl niemand von Dir erwarten, wenn Du so einen Härtefall als Lehrer hast. Und Du musst Dir auch nicht alles gefallen lassen. Es gibt Grenzen, an die sich Lehrer halten müssen. Tun sie es nicht, muss das offen angesprochen werden. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben die besten für Dich rausgesucht. Probier' es aus!

Macht eine Klassenkonferenz!

Ihr seid alle genervt oder sauer! Dann sprecht das an. Damit es was bringt, organisiert es richtig. Vereinbart einen Zeitpunkt - zum Beispiel eine Pause - in der Ihr Schüler Euch absprecht, was Euch nicht gefällt. Überlegt auch, wie Ihr es Euch stattdessen wünscht. Das schreibt Ihr auf.

Um etwas zu ändern, ist es gut wenn Ihr Euch einigermaßen einig seid, dass der Lehrer mit seinem Verhalten wirklich total daneben liegt. Hilfreich ist es, wenn die Mehrheit der Jungen und Mädchen der Klasse hinter der Sache steht. Das hat mehr Nachdruck. Wenn sich einer nicht beteiligen will, ist das okay. Nicht jeder traut sich so etwas und einige sehen die Dinge vielleicht anders. Lass Dich trotzdem nicht davon abbringen.

Dann kann einer von Euch im Namen der anderen um ein Klassengespräch bitten, zum Beispiel der/die Klassensprecher/in. Ihr habt ihn/sie ja gewählt, weil er/sie Eurer Vertrauen hat. Und dann müssen Kritik und Verbesserungsvorschläge gemeinsam mit dem Lehrer besprochen werden. Schreibt sie untereinander auf, damit Ihr sie Eurem Lehrer geben könnt. Er oder sie sollte es sich erst Mal anhören und danach etwas dazu sagen.

Gut ist es, mit einem Lob einzusteigen, wenn Euch eines einfällt. Dann kann er/sie die Kritik leichter aushalten und merkt, Ihr findet ihn/sie nicht nur unmöglich.

Am Ende solltet Ihr Eure Verbesserungswünsche erklärt haben. Und dann könnt ihr nur hoffen, dass Eure Bemühungen gewürdigt werden und sich etwas ändert. Wenn nicht, müsst Ihr einen Schritt weiter gehen. . .