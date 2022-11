Weihnachtszeit für das Sternzeichen Jungfrau

Als Jungfrau ist für dich die Weihnachtszeit eine besondere Zeit. Du gibst gerne etwas zurück. Nicht nur an Menschen, die du persönlich kennst. Jungfrauen gehen auch in ehrenamtlicher Arbeit auf. Vielleicht hilfst du in einer Suppenküche aus oder du sammelst Spenden, die du dann vor den Feiertagen abgibst. Deine Einstellung ist wirklich löblich! 🥰