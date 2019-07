Wassermann-Ladys kann nichts aufhalten

Das Lernen fällt dir leicht und selbst in deinem "Sorgenkind"-Bereich Sprachen kannst du punkten. Es scheint, als hätten dir die Sterne einen ganz besonderen Power-Schub gegeben. Und eine neue Mitschülerin, die du näher kennenlernen solltest! Gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern, die dir von Natur aus liegen - genau wie in Kunst und Musik - hast du das Zeug zum Überflieger. Nutze diese Gunst nicht nur für dich, sondern greif deinen Freundinnen, die in diesen Bereichen ihre Schwierigkeiten haben, unter die Arme. Ende des Frühjahrs fällst du dann in ein kleines Formtief, da du dich zu leicht ablenken lässt - statt aufzupassen verfällst du lieber in Tagträumereien. Deshalb musst du dich ab Mai verstärkt anstrengen. Halbwissen kann dir in Nebenfächern wie Erdkunde, Religion oder Geschichte zum Verhängnis werden. Aber am Ende des Schuljahres siegen dann doch deine Willensstärke und dein Ehrgeiz und du kannst beruhigt in die Sommerferien starten.