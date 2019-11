New York ist eine facettenreiche Stadt, in der sich der Wassermann sehr wohlfühlt. Seiner Kreativität und seinem Ideenreichtum sind hier in Amerika keine Grenzen gesetzt. In den Künstlervierteln kann er sich mit Gleichgesinnten austauschen und neue Projekte umsetzen. Hier findet der Wassermann genug Muse, seine Erfindungen zu verwirklichen, ohne dass irgendjemand seine Ideen für zu verrückt hält.