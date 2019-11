Fisch (19.02.-20.03.): Alles im flow in Venedig

Venedig ist die Stadt der Kunst und des Wassers. Hier ist der Fisch voll in seinem Element und kann sich treiben lassen. Dieses Sternzeichen strebt nach allem was fließt und kann in Venedig endlich seine Träume in den Wind hängen. Sobald der Fisch in Venedig ist, wird er vom Glück verfolgt und alles funktioniert auf Anhieb. Die italienische Wasserstadt ist für den Fisch ein Ort voller positiver Energie, an dem sich für ihn alles was er tut, richtig anfühlt.