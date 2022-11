Was ist die Doppel-Acht?

Der [tag:barcelona]FC Barcelona[/tag] ist die bekannteste Mannschaft, die immer wieder mit einer Doppel-Acht spielt. In der Top-Elf wird sie von Xavi und Andres Iniesta gebildet, dahinter räumt Sergio Busquets auf. Der FC Barcelona kann so seine Spielweise mit über 60 Prozent Ballbesitz optimal umsetzen. Vorne wird der Ball so lange durch die Reihen gespielt, bis sich eine Lücke ergibt. Dafür sind die beiden Achter extrem wichtig, denn sie verteilen die Bälle. Nicht umsonst spielt Xavi fast immer die meisten Pässe aller Spieler auf dem Platz.