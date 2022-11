Die klassische 4-3-3 Aufstellung

Begriffe wie "Doppel-Sechs" werden in jeder Mannschaftsaufstellung benutzt. Um sie zu verstehen, muss man die klassischen Aufstellungen anschauen. Damals wurden die Rückennummern noch nach Positionen verteilt, daher kommen auch diese Bezeichnungen. Hier ist eine klassische 4-3-3 Aufstellung.

Neben der klassischen 4-4-2 Aufstellung ist das 4-3-3 zur Erklärung heutiger Begriffe am bedeutendsten. Das 4-3-3 ist dabei die offensivere Aufstellung, was vor allem daran liegt, dass zwei offensive Mittelfeldspieler und drei Stürmer auf dem Platz stehen. Man kann in der Grundaufstellung die Herkunft des Begriffs Doppel-Sechs erkennen, aber auch die etwas seltener benutzte Doppel-Acht kann man hier sehen. Wie beim 4-4-2 wird auch hier die Abwehr von einem Libero (Nummer 5), zwei Manndeckern (2,3) und einem Vorstopper (4) gebildet. Davor spielt ein defensiver Mittelfeld-Spieler mit der Nummer 6 und zwei Spieler auf den sogenannten Halbpositionen.