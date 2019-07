Unnötiger Stress für den Stier

Auch wenn dir nicht alles sofort gelingt, solltest du einen langen Atem beweisen, denn dieser zahlt sich aus. Prüfungen und Referate fallen dir in den Wintermonaten dank Mars leicht. Dabei kommen dir auch die für dein Sternzeichen bekannte Zielstrebigkeit und Gründlichkeit zugute. Im Frühjahr ruhst du dich jedoch zu lange auf deinen Lorbeeren aus und versemmelst die ein oder andere Arbeit total unnötig. Ja, auch für Deutsch musst du lernen! Im Sommer bist du dann in einem dauerhaften Zwiespalt zwischen Freizeitspaß und Lernstress – aber im Endeffekt bekommst du's super hin. In der heißen Phase vor dem Jahreszeugnis bist du wieder mega-motiviert. Das hat zur Folge, dass du sogar in deinem Hassfach eine bessere Note bekommst als erwartet. Yessss.