Widder Schulhoroskop: Lass den Sommer nicht enden!

Widder (21.03. – 20.04.): Der Wechsel von der schönen Sommerzeit mit Freiheiten und Spaß zum neuen Schuljahr mit Stundenplänen und Hausaufgaben scheint dir in diesem Jahr besonders schwerzufallen. Die schöne Sommerzeit darf nicht einfach so enden?! 😩 Dann lass das nicht zu. Es ist möglich, Pflicht und Spaß unter einen Hut zu bekommen. Versuche, die Schule und die Lernzeiten zu Hause konzentriert durchzuziehen. Umso mehr Zeit hast du dann unter der Woche – und vor allem am Wochenende – für dich, deine Freunde und Hobbys.