Steinbock-Girls wollen überall punkten

Dein Privatleben nimmt dich ganz schön in Anspruch, deshalb musst du aufpassen, dass die Schule nicht darunter leidet. Versuch dich gerade jetzt zu konzentrieren. Nimm dir jeden Tag mindestens eine Stunde für die Schule Zeit, vielleicht auch gemeinsam mit deiner BFF? Im März hast du eine super Auffassungsgabe, sodass du gerade in Lernfächern wie Erdkunde, Geschichte und Religion/Ethik total punkten kannst. Im Frühsommer fällt deine Motivation etwas ab und du verhaust ein paar Prüfungen. Doch keine Panik, schon bald kehrt dein Fleiß wieder zurück und du hast alles im Griff. Du denkst praktisch und kannst am besten lernen, wenn du dich auf Formeln und feste Regeln und Strukturen stützen kannst. In der Phase vor dem Zeugnis bremst dich Saturn etwas aus. Aber keine Sorge: Dein Notendurchschnitt im Zeugnis wird trotzdem ein Grund zur Freude.