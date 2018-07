Muskelbündelriss: Was ist das genau?

Was ist ein Muskelbündelriss? Immer wieder fallen Sportler mit dieser Verletzung aus. Doch was ist das genau und warum dauert das so lange?

Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger oder Nuri Sahin - sie alle hatten bereits einen Muskelbündelriss. Die Verletzung kann nach einem fiesen Foul auftreten, aber auch ohne Einwirkung des Gegners. Nach einer Attacke auf den Ball riss er sich ohne Einwirkung des Gegners. Also zum Beispiel bei der "Auffangbewegung" eines Ausfallschritts (siehe Bild). Die Folge ist in der Regel eine monatelange Zwangspause. Doch: Was genau ist ein Muskelbünderiss? Und warum sind häufig auch die Adduktoren betroffen? Der Guru erklärt es dir!

Was ist ein Muskelbündelriss?

Muskelbündelriss: Der Querschnitt eines Muskels. © Getty Images

Die Skelettmuskulatur – also die funktionellen Muskeln die für unseren Bewegungsapparat zuständig sind – ist aus verschiedenen Strukturen aufgebaut, die gebündelt immer eine neue Einheit bilden. Tausende Myofibrillen bilden eine Muskelfaser, mehrere Muskelfasern bilden ein Muskelbündel (korrekt eigentlich Muskelfaserbündel) und mehrere Muskelbündel bilden den Muskeln. Umgeben wird das Ganze von Gewebe, außerdem sind Blutgefäße im Muskel enthalten. Eine Zerrung betrifft meist einige Myofibrillen, also kleine Strukturen die reißen und schmerzen. Aus einer Zerrung ensteht schnell ein Muskelfaserriss, wenn man nicht aufpasst. Das ist schon eine üble Verletzung, reißt aber ein ganzes Muskelbündel, ist die Funktion des gesamten Muskels extrem stark eingeschränkt. Die Verletzung ist sogar von außen sichtbar, es entsteht ein "Loch" im Muskel. Toni Kroos hat sich beispielsweise einmal zwei Muskelbündel der Adduktoren gerissen. Das passiert durch starke Zugbelastung am Muskel und ist ganz besonders übel, denn die Adduktoren heilen langsam.

Die Adduktoren – Lage und Funktion

Der Oberschenkel: Hier ist häufig ein Muskelbündelriss zu finden. © Wikipedia / Gray's Anatomy

In der Grafik siehst du den Aufbau des Oberschenkels aus der Vorderansicht. Häufig ist dort ein Muskelbündelriss zu finden. Die Adduktoren des Oberschenkels (hier der Musculus adductor longus = langer Adduktor) verlaufen vom Schambein zum Oberschenkelknochen. Es gibt dort drei Adduktoren (Grafik unten, der obere und der untere Pfeil deuten auf den größten Adduktor, den Musculus adductor magnus), die gemeinsam arbeiten und den Musculus pectineus, der mehrere Aufgaben übernimmt und an der Adduktion beteiligt ist. Die Funktion der Adduktoren ist das Heranziehen (adduzieren) des Oberschenkels zur Körpermitte hin. Außerdem sind sie an der Beugung des Hüftgelenks beteiligt.

Dadurch sind sie bei so gut wie jeder Bewegung im Hüftbereich und er der Beine beteiligt. Bei jedem Schritt spielen die Adduktoren eine Rolle und werden dabei beansprucht.

Die Adduktoren sind bei einem Muskelbündelriss häufig in Mitleidenschaft gezogen. © Wikipedia / Gray's Anatomy

Deswegen ist eine Verletzung dieser Muskeln eine extrem langwierige Geschichte. Denn es gibt keine wirksame Möglichkeit, die Muskelbündeln "zusammenzuflicken". Es hilft eigentlich nur, möglichst wenig Belastung auf die Muskeln kommen zu lassen und darauf zu warten, dass die verletzten Strukturen wieder zusammenwachsen.

Die Schonung der "Hüftbeuger", wie sie auch genannt werden ist zusätzlich nicht so leicht zu verwirklichen. An sich hilft eine komplette Ruhigstellung des Beins am Besten. Dann bauen aber auch andere Muskeln schnell ab, daher versucht man diese Maßnahme zu vermeiden. Toni Kroos wird höchstwahrscheinlich zunächst keine sportlichen Aktivitäten betreiben können, leichte Reha und Massagen stehen auf dem Programm. Nach ungefähr zwei Wochen kann er dann langsam anfangen, die Adduktoren wieder mehr zu belasten.

Bei Verletzungen dieser Art ist es aber sehr wichtig, nicht zu früh anzufangen. Denn sonst können die Muskelbündel erneut reißen. Oder im schlimmsten Fall sogar noch weitere Strukturen in Mitleidenschaft ziehen.