Was ist ein Kreuzbandriss? Badstuber Holger Verletzung Knie

Meistens reißen sich Fußballer ohne Einwirkung des Gegenspielers das Kreuzband. Auch im Falle von Holger Badstuber war das so. Zwar passiert das Unglück in einer Zweikampfsituation mit Mario Götze, der hat aber mit der Verletzung nichts zu tun. Götze fällt über Badstubers linkes Bein, das Kreuzband reißt aber im rechten Knie. Was ist passiert? Badstuber sagt später, dass er im Rasen hängen geblieben ist. Das ist eine der häufigsten Ursachen für diese schwere Verletzung. Denn dann passiert etwas, das ein Mensch nur schwer aushält: Der Unterschenkel und der restliche Körper bewegen sich in verschiedene Richtungen. Das Knie trägt in diesem Moment eine doppelte Last. Es hat keine Unterstützung des Schien- und Wadenbeins und muss zusätzlich mit den gegensätzlichen Bewegungen klar kommen. Ist die Belastung zu heftig, reißt ein zentrales Führungselement des Knies: Das Kreuzband.