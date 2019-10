Horoskop: Jungfrauen sind Perfektionistinnen

JUNGFRAU 24.8.-23.9. Der erste Eindruck: Du bist Perfektionistin – bei dir muss alles bis ins kleinste Detail stimmen. Da du sehr ordentlich bist, kommst du reifer rüber als die meisten in deinem Alter. Immer perfekt sein zu wollen ist nichts Schlechtes. Doch achte darauf, dass es nicht zu zwanghaft ist, und zeige, dass du auch locker sein kannst. Wirkung auf Jungs: Jungfrauen-Girls haben einen Hang zur Schüchternheit und vertrauen einem Jungen erst, wenn sie ihn besser kennen gelernt haben. Und genau das macht dich für Typen so interessant. Deine vernünftige Art beeindruckt Jungs und trotzdem schaffst du es, den Beschützerinstinkt in ihnen zu wecken.