Der strenge Dutt ist wieder in – Kim Gloss macht's vor! Und so einfach geht der Sleek-Bun: Kämme deine Haare mit einem feinen Kamm ganz nah an der Kopfhaut zu einem tiefen Zopf im Nacken und binde ihn fest. Stecke die Längen zum Dutt fest und kämme nochmal vom Ansatz bis zum Nacken alles sleek. Mit Haarspray fixieren, fertig ist die Instagram Frisur!