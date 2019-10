Süß wie Zucker! Nach dem Half-Bun kommen jetzt halboffene Zöpfe. Dazu musst du nur wie Bella Thorne die ober Haarpartie in zwei Strähnen teilen und sie zu jeweils einem Zopf festbinden (am besten nimmst du dafür Mini-Haargummis). So musst du dich nicht mehr zwischen offenen Haaren und Zöpfen entscheiden.