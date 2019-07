Skorpione sind die Stars in der Schule

Du bist in der Schule der Star! Du machst keine halben Sachen, hast ein super Gedächtnis, bist ehrgeizig, entschlossen und wissbegierig wie nie! Deine analytischen Fähigkeiten kommen besonders in den Naturwissenschaften zum Ausdruck. Doch im März neigst du dazu, in Nebenfächern wie Kunst, Musik und Co. zu schludern. Zum Glück kannst du Anforderungen erfolgreich meistern. Dein scharfer Verstand lässt dich im Sommer den Dingen auf den Grund gehen. Pass aber auf, dass du dich durch zu viel "Klugscheißerei" bei deinen Lehrern und Mitschülern nicht unbeliebt machst. Schalte Richtung Sommer einen Gang zurück und genieß auch mal deine Freizeit. Disziplin ist gut, aber nicht alles! Du kannst deine Freunde nicht nur mit guten Noten beeindrucken, sondern auch mit coolen Ideen, wie ihr eure Nachmittage oder Wochenenden verbringen könnt. Generell fällt dir dieses Jahr im Bereich Schule alles zu und deswegen bekommst du auch ein fantastisches Zeugnis! Glückwunsch!