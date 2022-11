Powerpaket: Die BRAVO Black Hits Volume 15!

Ganze 42 Song aus der weltweiten HipHop-, R'n'B- & Rapszene reserviert nur für dich! Es performen Ne-Yo, Rihanna, Ciara & Co.!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Vibekingz feat. Maliq - Like The Wind

02 Christina Aguilera - Ain't No Other Man

03 The Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg - Buttons

04 Nelly Furtado - Maneater

05 Pachanga - Close To You

06 Rihanna - SOS

07 Busta Rhymes - Touch It

08 DMX - Lord Give Me A Sign

09 Azad feat. Cassandra Steen - Eines Tages

0 Outkast - Mighty "O"

50 Cent - Window Shopper

2 Kool Savas - Das ist OR!

3 Culcha Candela feat. Maliq - Follow Me

4 India Arie - I Am Not My Hair

5 Joy Denalane - Let Go

6 Too Short - Blow The Whistle

7 Curse - Gansta Rap

8 Ne-Yo - Sexy Love

9 Mobb Deep feat. 50 Cent - Have A Party

20 Rapsoul - Du und ich

21 Jan Delay - Klar

CD 2:

01 Bushido - Von der Skyline zum Bordstein zurück

02 Eko Fresh feat. G-Style - Ek Is Back

03 Aneela feat. Arash - Chori Chori

04 Flipsyde - Trumpets

05 Goleo VI pres. Lumidee vs. Fatman Scoop - Dance!

06 Black Eyed Peas - Pump It

07 Massari - Real Love

08 Jan Hammer Project feat. TQ - Crockett's Theme

09 LL Cool J feat. Lyfe Jennings - Freeze

0 Coolio feat. Snoop Dogg - Gangsta Walk

Jurassic 5 feat. Dave Matthews Band - Work It Out

2 Teriyaki Boyz - Heartbreaker

3 Lucry - Ayayay

4 Gentleman - On We Go

5 Chris Brown - Yo (Excuse Me Miss)

6 Jamie Foxx - Extravaganza

7 Raptile - Go Faster

8 Fler feat. Muhabbet - Çüs Junge

9 Obie Trice feat. Akon - Snitch

20 Ciara - Get Up

21 Xavier Naidoo - Zeilen aus Gold

