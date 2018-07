Netflix: Welche Serie passt zu deinem Sternzeichen?

Die Auswahl an Filmen und Serien auf Netflix ist unendlich groß. Wie sollen wir uns da noch entscheiden, was wir als nächstes schauen wollen? Keine leichte Sache. Warum also nicht einfach auf unser Sternzeichen hören? Diese Serien machen die 12 Tierkreizeichen sofort süchtig.

Widder (21.3. – 20.4.)

Du bist sehr sportlich, überaus spontan und immer auf der Suche nach neuen Abenteuern.

Unser Tipp: Glow Staffel 2– seit 29.6.2018

Im L.A. der 1980er erfindet sich eine Gruppe von Außenseiterinnen als die Gorgeous Ladies of Wrestling neu.

Stier (21.4. – 20.5.)

Der Stier ist in vielen Punkten das genaue Gegenteil vom Widder. Er ist sehr geduldig, friedlich, warmherzig und pflegt seine Freundschaften.

Unser Tipp: On My Block – seit März 2018

Sie sind nicht nur Freunde, sondern auch Familie. Um die Highschool zu überstehen, müssen sie einander den Rücken stärken.

Zwilling (21.5. – 21.6.)

Langeweile kannst du überhaupt nicht leiden und brauchst deswegen herausfordernde Unterhaltung, die dich auf Trab hält, mit vielen Wendungen überrascht und mit dramatischen Ereignissen gespickt ist.

Unser Tipp: „Everythings Sucks“ – 16. Februar 2018

Coming-of-Age-Serie über High-School-Schüler in den 1990ern, die sich in ihrem spießigen Heimatort zu Tode langweilen.

Krebs (22.6. – 22.7.)

Du bist feinfühlig, emotional und deine Laune kann von jetzt auf gleich ganz schön in den Keller gehen. Für deinen Binge-Watch-Tag brauchst du daher unbedingt einen Gegenpol zu deiner gefühlvollen Seite:

Unser Tipp: Kiss me First – seit 29.6.

Eine junge Frau, die von einem VR-Spiel besessen ist, freundet sich mit einer Partygängerin an und lernt eine Welt voller dunkler Geheinisse kennen

Löwe (23.7. – 23.8.)

Löwen lieben es, im Mittelpunkt zu stehen, können aber manchmal auch zu dominant und überheblich sein. Dafür sind sie lebendig, tatkräftig und warmherzig und strahlen mit jeder ihrer Handlungen große Zuversicht aus.

Unser Tipp: Samantha – seit 6.7.2018

Ihre Bedürfnisse sind klar: Ruhm und Bewunderung. Einmal Diva, immer Diva.

Jungfrau (24.8. – 23.9.)

Du liebst Ordnung und Struktur, bist ein absoluter Perfektionist! Deswegen brauchst du ein richtiges Kontrastprogramm, wenn es um deinen nächsten Serienabend geht.

Unser Tipp: Bates Motel – Neue Staffel ab dem 1.7.2018

Nach dem Tod seines Vaters macht Norman Bates mit seiner Mutter ein Hotel auf, doch Norman tickt nicht wie andere Söhne.

Waage (24.9. – 23.10.)

Waagen sind gerne alleine und die absoluten Experten, wenn es darum geht, sich ausgiebig zu entspannen. Als empathischer und gefühlsbetonter Mensch magst du intensive Serien wie

Unser Tipp: Safe – seit 10.5.2018

Nach dem Verschwinden seiner Tochter entdeckt ein verwitweter Chirurg in einer wohlhabenden Wohnanlage allmählich dunkle Geheinisse über die Menschen in seinem Leben.

Skorpion (24.10. – 22.11.)

Intrigen und Dramen sind genau das Richtige für dich. Mit oberflächlichen Serien kannst du nichts anfangen und du liebst die Herausforderung komplexer Charaktere und intelligenter Stories!

Unser Tipp: The End of the F*cking World – seit Januar 2018

Ein Junge und ein Mädchen, beide Außenseiter, brechen aus ihrem Alltag aus, um den Vater des Mädchens zu finden. Klingt harmlos? Ganz falsch: Der Junge ist ein Möchtegern-Psychopath mit Mordabsichten und das Mädchen verliebt sich in ihn

Schütze (23.11. – 21.12.)

Bei fiktiven Geschichten vergisst du alles um dich herum. Außerdem liebst du Abwechslung und kannst Stillstand kaum ertragen.

Unser Tipp: „The Rain“ – 4. Mai 2018

Dänischer Science-Fiction-Thriller, in dem zwei Jugendliche in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen.

Steinbock (22.12. – 20.1.)

Du bist sehr ehrgeizig und lässt dich so schnell nicht von deinen Zielen abbringen. Nachlässige Menschen kannst du überhaupt nicht verstehen, deswegen magst du Serien mit Protagonisten, die für ihre Ziele kämpfen und niemals aufgeben!

Unser Tipp: Jessica Jones – seit 8.3.2018

Sie will beenden, was sie angefangen hat – doch was das genau ist, verraten die Macher von "Jessica Jones" noch nicht genau. Nachdem die trinkende, etwas tollpatschige Superheldin den Schurken Kilgrave (David Tennant) unschädlich gemacht hat, gibt es einen neuen Bösewicht. Doch wer ist es?

Wassermann (21.1. – 19.2.)

Als freiheitsliebender und geselliger Mensch magst du vor allem Serien, die nicht alltäglich sind:

Unser Tipp: Good Girls – seit: 03.07.2018

Drei Vorstadt-Mütter mit finanziellen Problemen fassen den ultimativen Plan: Sie wollen den lokalen Supermarkt überfallen. Dadurch erhoffen sie Ende ihrer Finanzprobleme.

Fisch (20.2. – 20.3.)

Fische zeichnen sich vor allem durch einen gutmütigen und sensiblen Charakter aus. Außerdem verlierst du dich sehr schnell in Tagträume und bist ein sehr emapthischer Mensch.

Unser Tipp: Anne with an E – seit 6. Juli

Die zweite Staffel der Serie handelt weiter von der unerschütterlichen 14-jährigen Anne Shirley (Amybeth McNulty), die die Welt verbessern möchte. Trotz der schlimmen Kindheit verlor sie nie ihre positive Einstellung und so sorgt sie in ihrer Kleinstadt dafür, dass sich so einiges zum Positiven wendet.