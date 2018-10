Hast du Bock als eSport-Profi in der NBA 2K League zu zocken? Dann aufgepasst! Wir verraten dir, wie du dich qualifizieren kannst.



Der 21-Jährige Jannis Neumann aus Duisburg hat es schon geschafft! Als einer von über 70.000 Bewerbern qualifizierte er sich als einziger Deutscher für die NBA 2K League und wurde 2018 vom Team der Dallas Mavericks gedraftet. So kam Jannis in den Genuss im Pro-Am-Modus gegen die besten Zocker des Basketball-Games anzutreten und stieg zum eSports-Profi auf. Und auch du kannst es schaffen!

So qualifizierst du dich

Dein Weg zum eSportler ist dabei nicht weit! Vom 2. bis zum 26. November 2018 hast du die Möglichkeit dich für die eSports-Liga zu bewerben. Dafür musst du im Pro-Am-Modus mindestens 100 Spiele gewinnen und insgesamt eine Siegquote von mindestens 50 Prozent erreichen. Und schon hast du die Chance bald als eSport-Profi in der NBA 2K League zu spielen. Bewerben kannst du dich dabei sowohl auf der Playstation 4 als auch auf der Xbox One.

Das ist die NBA 2K League

Die NBA 2K League ist eine professionelle eSports-Liga, die von der NBA und Take-Two Interactive Software, Inc. im Jahr 2018 gegründet wurde. In der Liga messen sich die besten NBA 2K Spieler der Welt miteinander. Jedes Team der Liga wird sechs Spieler für die 5-gegen-5-Spiele gegen die anderen Teams in einer Mischung aus regulären Spielen, Turnieren und Playoffs draften.