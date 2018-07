Spanischer Meister, Pokalsieger und bester Torschütze Europas! Messi hat auch in dieser Saison auf Klub-Ebene seinen Status als Fußballgott untermauert, trotzdem hat er den Titel des Weltfußballers noch nicht sicher. In der Nationalmannschaft tauchte Messi oft ab und konnte schon wieder nicht an die guten Leistungen beim FC Barcelona anknüpfen. Ob das reicht...