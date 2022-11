Liebeshoroskop: Skorpion-Jungs sind am leidenschaftlichsten

Skorpion: 24. Oktober bis 22. November Der Skorpion-Junge bewacht seinen Crush wie einen Schatz, vermutet überall Konkurrenten und neigt dazu, alles kontrollieren zu wollen. Das kann nervig sein 😡 und es ist wichtig, Grenzen zu setzen! Dafür ist er aber sehr leidenschaftlich, verliebt sich mit jeder Faser seines Körpers, ist anhänglich und sehr zärtlich. Was er sich in den Kopf gesetzt hat, will er am liebsten sofort machen oder haben. Hast du dich also in so einen Skorpion Jungen verliebt, ist es wichtig, sich nicht mit Haut und Haar von ihm "fressen" zu lassen!