Liebeshoroskop: Fische-Jungs sind am verträumtesten

Fische: 20. Februar bis 20. März Der Fische-Junge ist bereit, sich voll und ganz auf eine*n Partner*in einzulassen. Er will alles von dir wissen und mit dir machen. Was ist dein Hobby? Wo gehst du hin? Was hast du geplant? Der Fische Junge will höchstwahrscheinlich dabei sein. Er ist ein Romantiker der ganz besonderen Sorte: Er liebt es, mit dir Hand in Hand spazieren zu gehen, und will den Schatz immer ganz nahe haben. Dein Ding? Mega!