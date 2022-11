Liebeshoroskop: Schütze-Jungs sind am kreativsten

Schütze: 23. November bis 21. Dezember Der Schütze ist das freiheitsliebendste aller Sternzeichen. Er möchte ständig raus, weg, in die Ferne. Und das am liebsten allein. Es geht ihm dabei nicht darum, dass du ihn "nerven" würdest oder er Geheimnisse hätte – sondern darum, für sich zu sein. Denn in der Me-Time schöpft der Schütze seine Kraft 💪🏼. Und danach kehrt er umso lieber zu seinem Schatz zurück. Nörgeln oder Kritik an seinem Sturkopf werden ihn nicht verändern, sondern eher abturnen. Das Gute an einem so freiheitsliebenden Schützen Jungen: auch du wirst all deine Freiheiten auskosten und feiern können. Gegenseitiges Vertrauen und Freiheiten sind der Schlüssel zu langen und glücklichen Beziehungen.