Jungfrau: Du bist "Stranger Things"-Charakter Nancy Wheeler

Fleißig, engagiert und akribisch. Jungfrauen sind sehr zielstrebig und wenn sie etwas wollen, dann kann sie keiner davon losbekommen. So geht es auch Nancy Wheeler. Nicht nur in der Schule ist sie sehr gut, auch in ihrem Job als junge Detektivin ist sie entschlossen und furchtlos. Jungfrauen haben Schwierigkeiten damit, jemanden wirklich nah an sie heranzulassen. Sie haben immer Angst, verletzt und hintergangen zu werden. Deswegen sind Jungfrauen auch gut darin, die Leute (die sie eigentlich sehr mögen) auf Abstand zu halten. Wenn sie dann aber doch eine*n Partner*in haben, dann sind sie Partner in Crime und nicht mehr zu trennen! 😍