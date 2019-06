Style- & Make-up-Tipps made by Jannine Weigel

In Deutschland aufgewachsen, in Asien ein Mega-Star: Jannine zeigt tolle Looks, die (nicht nur) K-Pop Fans begeistern. Sie ist Schauspielerin, Sängerin und YouTube-Star: Auf Insta (@jannineweigel) folgen Jannine 1,5 Millionen, auf YouTube (Jannine Weigel) 3,4 Millionen Fans. Geboren in Steinfurt/NRW, lebt sie mittlerweile in Thailand, wo ihre Mutter herkommt. Nachdem sie dort mit zwölf Jahren Dritte bei der Castingshow „Singing Kids“ wurde, ist sie ein Mega-Star, Künstlername Ploychompoo (rosa Saphir) . . . Jannine Weigel (18) verrät dir hier ihre Asia Schminktipps.