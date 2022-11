Ist das Mario Götzes Freundin? Ann-Kathrin Vida

Mario Götze wurde im Urlaub mit einer heißen Lady fotografiert. Ist das die Freundin von Mario Götze, die mit ihm auf der Jacht rumblödelt? Sie nennt sich Ann-Kathrin Vida und ist gar nicht so unbekannt…

Auf Facebook und tumblr machen Urlaubsfotos von Mario Götze, wie er mit einer sexy Lady auf einer Jacht rumblödelt die Runde. Wer die Schönheit ist, wissen die Wenigsten. BRAVO SPORT hat ein wenig recherchiert und herausgefunden, wer da mit Mario im Urlaub ist. Zuletzt wurden die beiden auch in Dortmund im Stadion gesehen!

Auf den Bildern sieht man Mario Götze nämlich mit Ann-Kathrin Vida. Bekannt ist sie auch unter dem Namen Trina B., unter dem sie einige Songs veröffentlicht hat (siehe auch Video unten). Der bekannteste ist sicher "This is me", in dem sie über ihre Bekanntschaft zu Tokio Hotel-Sänger Tom Kaulitz. Neben ihrer Gesangskarriere ist sie außerdem als Model aktiv und war bei "Germany's next Topmodel" 2012 unter den Top 50. Sie ist 22 Jahre alt, hat braune Haare und kommt aus Emmerich in Nordrhein-Westfalen. Mit richtigem Namen heißt sie Ann-Kathrin Brömmel.

Ob sie wirklich [search:götze]Mario Götzes[/search] Freundin ist wissen wir auch nicht, bisher hat sich keiner der beiden dazu geäußert. Auch wenn das Urlaubs-Techtel-Mechtel mittlerweile schon eine ganze Weile her ist. Die Bilder von Mario Götze und Ann-Kathrin Vida sind auf jeden Fall illegal entstanden. Marios Anwälte haben sich erfolgreich gegen eine Veröffentlichung gewehrt. Aber über die heiße Lady gibt es auch so Material im Netz – und es lohnt sich, die Videos der scharfen Ann-Kathrin auf dieser und den nächsten Seite anzuschauen!