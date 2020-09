H&M launcht Kollektion mit Popstar Mabel

H&M hat in der Vergangenheit bereits einige coole Kollektionen mit spannenden Designern und großen Stars in die Läden gebracht. 31 Pieces umfasst die neue „Kangol X H&M feat. Mabel“-Kollektion, die eine Mischung aus 90er-Jahre-Streetwear und modernem Zeitgeist repräsentieren soll. Von hippen Accessoires über typische Streetstyle-Teile bis hin zu trendy Outerwear ist die Kollektion vor allem für trendbewusste Jugendliche ein echter Knaller. Außer Superstar Mabel (24, "Don't Call Me Up) sorgt das Branding des Kult-Labels Kangoleinen für einen besonderen Wiedererkennungswert: das hüpfende Känguru. Erhältlich ist die Collaboration ab dem 17. September auf hm.com sowie in ausgewählten H&M-Geschäften und das zu Preisen, die auch für den kleinen Geldbeutel geeignet sind. Wer also noch nach einem lässigen Herbst-Look Ausschau hält, wird hier garantiert fündig!

Bucket Hat, Bauchtasche, Jogger, Rollkragenpullover und Boots: Sängerin Mabel im Allover-Look von „Kangol X H&M feat. Mabel“ PR

Die Zusammenarbeit mit H&M war für die als „Best British Female Solo Artist" (BRIT Awards) ausgezeichnete Musikerin Mabel eine interessante kreative Erfahrung. Alle Kollektionsstücke sind von Mabel inspiriert, zwei davon hat die Sängerin sogar mitentworfen. Über das sportliche Slip-Dress sowie die coolen Jogger mit Kangol-Logo sagt sie selbst: „Es sind absolut unkomplizierte Teile, mit denen man auf eine Party gehen kann oder einfach gemütlich mit Freunden chillen. Sie sind total vielseitig. Man sie nach Lust und Laune aufstylen oder mega entspannt tragen." Zu Mabels Lieblingsteilen zählen vor allem die gemütlichen Strickteile, wie beispielsweise der Oversize-Pullover mit Logo, den sie auf einem der Kampagnenbildern trägt (siehe oben) und der sich prima zu der von ihr designten Jogginghose kombinieren lässt.

Zusätzlicher Vorteil: Viele Fashion-Pieces aus der „Kangol X H&M feat. Mabel“-Kollektion sind unisex. Dazu zählen beispielsweise die Puffer- und Workwear-Jackets. PR

Im Rahmen der stylischen Koop gibt es noch ein multimediales Highlight für alle Mabel-Fans: sechs exklusive Kangol X H&M Filter auf dem Instagram-Channel von H&M, mit denen man die Hauptrolle im Musikvideo zu Mabels Song „Bad Behaviour" spielen kann …