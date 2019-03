Horoskop: Welcher Song passt zu deinem Sternzeichen?

"One Kiss“ von Dua Lipa (22)

Du bist super romantisch, flirtest gern und verknallst dich schnell. Ohne Liebesgefühle wäre es ja auch wirklich langweilig. Darum macht dieser Love-Song Jungfrauen und Stiere happy.

„You deserve better“ von James Arthur (30)

Dieses Lied passt perfekt zu allen, die Dinge hinterfragen, immer abwägen, wie sie handeln, und an große Gefühle glauben. Wassermänner und Steinböcke feiern das Lied.

"Legenden“ von Max Giesinger (29)

Für alle, die auf der Suche nach einem Abenteuer sind und neugierig die Augen nach neuen Erlebnissen aufhalten. Power­menschen wie Löwen und Schützen lieben diesen Sound.

"Je ne parle pas français“ von Namika (26)

Dieser Song ist perfekt für alle, die etwas verpeilt durchs Leben gehen. Und negative Gedanken in positive Gedanken verwandeln - wie das geht? Mit einer großen Portion Optimismus natürlich. So wie Fische und Zwillinge das draufhaben.

„Zu dir“ von Lea (25)

Du sehnst dich nach jemandem, der dich auffängt und immer für dich da ist. Bei dem du dich geborgen und verstanden fühlst. Feeling good de luxe! Ideal für ehrliche Widder und Waagen.

„Familiar“ von Liam Payne (24)

Familie geht über alles! Du spürst sofort, wenn es deinen Freunden oder deiner Family nicht so gut geht, und heiterst sie mit witzigen Ideen auf. Liebe Krebse und Skorpione, go on, weil Freunde & Familie euch vollkommen machen.