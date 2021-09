Auf dich können sich deine Freund*innen verlassen. Was du versprichst, hältst du auch ein. Allerdings bist du manchmal auch ein bisschen stur und rechthaberisch, was zu Diskussionen führen kann. Am besten kommst du mit dem Sternzeichen Fische klar. Sie sind sehr harmoniebedürftig und oft ruhig, das ist ein guter Gegenpol zu dir.