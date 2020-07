Der Stier (21.4.-20.5.) ist super geduldig – und deshalb kann es auch eine ganze Weile dauern, bis er seine Gefühle zeigt. Lass dich also nicht verunsichern, wenn dir das Erdzeichen nicht gleich deutliche Signale sendet. Hat der Stier aber jemanden in sein Herz geschlossen, zeigt er dies auch gerne! So genießt es das Sternzeichen seinen Schwarm zu verwöhnen und lädt ihn z.B. gerne mal spontan auf ein Eis ein.