Mädchen und Jungs mit dem Sternzeichen Zwillinge (21.5.-21.6.) sind sehr kommunikativ, sozial und einfühlsam. Über Gefühle sprechen, ist für sie also meist gar kein Problem und selbstverständlich. Wenn du also wissen möchtest, was er oder sie gerade fühlt, hast du gute Chancen, dies bei einem entspannten Gespräch in einer gemütlichen Atmosphäre herauszufinden.