Bevor Widder Jungs und -Mädchen (21.3.-20.4.) in Sachen Gefühle Klartext sprechen, drücken sie diese viel lieber hübsch verpackt, z.B. in einer süßen Nachricht aus. Denn das Erdzeichen möchte zuerst auf Nummer sicher gehen und abchecken, ob es überhaupt eine Chance hat. So wartet der Widder erst einmal die Reaktion seines Schwarms ab und offenbart erst danach seine wahren Gefühle.