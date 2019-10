Horoskop: Skorpione wirken mysteriös

SKORPION 24.10.-22.11. Der erste Eindruck: Einerseits wirkst du sehr stark und stolz. Andererseits umgibt dich auch etwas Mysteriöses. Viele sind von dieser Mischung fasziniert! Das hört sich echt spannend an! Doch achte darauf, dass du nicht ZU stark rüberkommst. Sonst haben "Schwächere" schnell das Gefühl, in deiner Nähe nicht erwünscht zu sein. Wirkung auf Jungs: Skorpion-Ladys zeigen Jungs gerne die kalte Schulter und geben sich ziemlich unbeeindruckt. Schüchterne Typen trauen sich gar nicht erst an sie ran. Nur die richtig Starken versuchen bei Skorpionen ihr Glück. Trotz allem wird schnell klar, dass du Gefühle nicht auf die leichte Schulter nimmst. Das gefällt Jungs.