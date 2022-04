Horoskop: Dieser "High School Musical"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Unser Horoskop startet, wie immer, mit dem Widder. Dieses Sternzeichen ist dafür bekannt, immer Vollgas zu geben! Halbe Sachen? Das kennt der Widder nicht. So geht es auch der Hauptfigur Sharpay Evans. Sie ist super ehrgeizig, will immer gewinnen und die Beste sein. Auch Widder neigen dazu, in Wettkämpfen 110 % zu geben, denn auf dem zweiten oder dritten Platz sieht sich dieses Sternzeichen nicht so gern. Was ein großer Pluspunkt des Widders ist, ist seine Passion. Findet er etwas, was ihm gefällt, so lässt er es nicht mehr los und bekommt nicht genug von seiner Leidenschaft.