Waage: Die Vermittlerin

Die Waage besitzt vor allem eine hohe mentale Intelligenz. Ihre diplomatische und schlaue Art mit Menschen umzugehen, lässt sie zum Friedensstifter werden. Das Sternzeichen versteht es wie kein anderes, Harmonie und ein achtungsvolles Miteinander zu ermöglichen. Auch wenn sie bei Streitereien manchmal zwischen die Fronten gerät, kann sie objektiv bleiben und bewahrt Ruhe. Sie hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Fairness und kann mit viel Empathie und taktischer Klugheit zwischen den Menschen vermitteln. Von Leuten, die gern mal die Ellenbogen ausfahren, lässt sich die Waage nicht einschüchtern.

Schütze: Die Denkerin

Der Schütze verfügt vor allem über praktische Intelligenz. Er ist super wissbegierig und versucht immer, auf dem neuesten Stand zu sein. Dieses Sternzeichen kann sich unglaublich gut Dinge merken und im richtigen Zusammenhang wiedergeben. Außerdem ist es an tiefergehenden philosophischen Themen und Weisheiten interessiert und durchdringt das Leben in seinen Gedanken. Der Schütze liebt es, seinen Geist in die Weite schweifen zu lassen und ist dementsprechend offen für verschiedene Sichtweisen und Weltanschauungen. Für dieses Sternzeichen ist das Gedankenspiel eine Form von Freiheit der Welt zu begegnen.

Fische: Die Feinfühlige

Fische haben eine hohe emotionale Intelligenz und können die Gefühle und Emotionen anderer Menschen sehr gut einordnen und interpretieren. Sie sind sehr feinfühlig und brauchen nicht viele Worte, um die Probleme und Sorgen anderer zu verstehen. Oft wissen Fische bereits vorher, was in einem vorgeht und können darauf reagieren. Das Sternzeichen trägt eine besondere Intuition in sich, dass es ihm ermöglicht, sich von Gefahren fern zu halten und sich gutgesinnten Menschen zuzuwenden. Häufig inspiriert durch seine Außenwelt, kann der Fisch seine eigenen Talente schnell entdecken und in die Tat umsetzen.