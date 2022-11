Hochsteckfrisuren für Schützen

23. Nov. bis 21. Dez.: So bist du: Als Schütze-Girl hast du ein Wahnsinnsglück! Denn egal, wo du auftauchst, ziehst du automatisch Blicke auf dich. Woran das liegt? An deiner erfrischenden Ausstrahlung! Du bis ein Wirbelwind, voller Tatendrang und Abenteuerlust. Deine Astro-Frisur: hochgesteckte Haare! Bei deinem Unternehmungseifer muss eine Frisur her, die was aushält. Sie wirkt pfiffig und edel. So geht's: Haare strähnenweise flechten, mit Haarklemmen feststecken und anschleißend einen lockeren Dutt stecken.