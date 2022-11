Ein Pferdeschwanz für Skorpion-Queens

24. Okt. bis 22. Nov.: So bist du: In Skorpion-Girls schlummert ein Vulkan. Wenn du nicht kriegst, was du willst, kannst du schon mal Feuer spucken. Aber das kommt zum Glück nicht oft vor ... Du bist ein Mensch mit intensiven Gefühlen und starken Willen. Deine Astro-Frisur: Pferdeschwanz! Cool und trendy - niemand verkörpert diese Eigenschaften so gut wie ein Skorpion-Girl. So geht's: Nimm alle Haare locker nach hinten und halte sie mit einem Zopfgummi zusammen!