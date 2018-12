Großes Jahreshoroskop: So wird dein 2019

Byebye 2018! Was erwartet dich im neuen Jahr? Läuft es in der Schule rund? Kommst du endlich mit deinem Schwarm zusammen? Fragen über Fragen, das Jahreshoroskop 2019 weiß Bescheid. Das sagen die Sterne!

Steinbock (22.12. – 20.1.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Steinbock Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: Single-Steinböcke können sich auf den Sommer freuen, die Chancen auf einen Flirt im Freibad oder an der Eisdiele stehen im Juli und im August sehr hoch. Love is in the air!

Freunde: In deiner Clique gibt es Stress, weil ihr euch vor lauter Klassenarbeiten und Trainingsstunden nur selten seht. Nimm dir Zeit für deine Freunde und schlag doch mal einen Kinobesuch oder einen anderen Ausflug vor. Die gemeinsamen Erlebnisse schweißen euch wieder zusammen.

Leben: Du startest mit jeder Menge Energie in das neue Jahr. Jede noch so kleine Challenge meisterst du 2019 mit links, denn aufgeben kommt für dich nicht in Frage.

Wassermann (21.1. – 19.2.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Wassermann Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: Surprise, Surprise! Dieses Jahr wartet eine Liebesüberraschung auf dich, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast.

Freunde: Deine Freunde haben ein offenes Ohr für dich und du kannst mit ihnen über alles reden. In schweren Situationen sind sie an deiner Seite.

Leben: Mit Entscheidungen tust du dich 2019 etwas schwer, denn du hast Angst, etwas falsch zu machen. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Lass dein Bauchgefühl entscheiden!

Fische (20.2. – 20.3.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Fische Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: Du nimmst deinen ganzen Mut zusammen und sprichst Anfang des Jahres endlich deinen Schwarm an. Spoiler-Alarm: Es lohnt sich, bei Single Fischen könnte es nicht besser laufen.

Freunde: Du findest dieses Jahr neue Freunde, die sich auch mit dem Rest deiner Clique prima verstehen. Mehr Freunde = mehr Spaß!

Leben: Puh, ganz schön stressig, wenn man es allen Recht machen will. Schalt einen Gang zurück und gönn dir ein bisschen Entspannung.

Widder (21.3. – 20.4.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Widder Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: Lass dir von einem kleinen Durchhänger in Sachen Liebe nicht die Laune verderben, Ende des Jahres schwebst du wieder auf Wolke 7. Durchhalten ist angesagt ;)

Freunde: Ein Streit sorgt für dicke Luft bei dir und deiner/m BFF. Kein Grund für Sorge, ihr rauft euch wieder zusammen und die Versöhnung lässt nicht lange auf sich warten.

Leben: Du steckst voller Motivation und solltest unbedingt etwas Neues ausprobieren. Mach dich doch auf die Suche nach einem neuen Hobby. Wie wäre es mit einer besonderen Sportart?

Stier (21.4. – 20.5.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Stier Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: Stichwort: Frühlingsgefühle! Ab März erlebst du mit deinem Crush das große Liebesglück. Es könnte nicht besser laufen.

Freunde: Wenn es nicht nach deinem Kopf geht, kannst du ganz schön stur sein. Mit deiner Dickköpfigkeit kommen deine Freunde nicht immer klar. Nimm auf sie Rücksicht und akzeptiere ihre Meinung.

Leben: In der Schule entwickelst du dich zum absoluten Überflieger. Es zahlt sich aus, dass du Zeit in deine Hausaufgaben steckst und fleißig büffelst.

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Zwillinge Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: In deiner Beziehung wechseln sich in den ersten Monaten Hochs und Tiefs ab, denn du bist dir noch unsicher über deine Gefühle. Ein klärendes Gespräch kann deine Zweifel aus dem Weg räumen.

Freunde: Vor dir und deinen Freunden liegt ein Jahr voller Fun. Ihr seid ständig auf Achse und verbringt sehr viel Zeit miteinander. Klingt nice, oder?

Leben: Du legst einen guten Start hin, im Herbst macht sich allerdings schlechte Laune bei dir breit. Von heute auf morgen bist du unzufrieden und hast an allem etwas auszusetzen. Du wirst nicht vom Pech verfolgt – auch wenn es sich gerade so anfühlt. Ab Mitte Oktober geht es wieder bergauf.

Krebs (22.6. – 22.7.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Krebs Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: Als Single-Krebs bist du glücklich und zufrieden. Von Frust oder schlechter Laune keine Spur. Und wer weiß, vielleicht tritt ja schon bald eine ganz besondere Person in dein Leben?

Freunde: Auch wenn du im Entspannungsmodus angekommen bist und die Couch am liebsten nie wieder verlassen möchtest, vergiss deine Freunde nicht. Runter von der Couch und ab zum Treffen!

Leben: Du machst es dir richtig gemütlich, in Sachen chillen kann dir 2019 niemand so leicht etwas vormachen. Behalte deine To-do-Liste im Auge, sonst wachsen dir deine Aufgaben über den Kopf.

Löwe (23.7. – 23.8.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Löwe Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: 2019 steht Aufregung ohne Ende auf dem Programm. Deine Gefühle fahren Achterbahn. Lass dich von dem ganzen Liebeschaos nicht verunsichern!

Freunde: Mach dich auf eine Veränderung gefasst! Dein Freundeskreis wird sich verkleinern. Du kommst mit der Veränderung aber gut klar, deine engen Freunde lassen dich nicht im Stich.

Leben: In deinem Geldbeutel herrscht gähnende Leere, denn Sparen ist für die meisten Löwen ein Fremdwort. Überleg dir zweimal, ob du die Hamburger-Hausschuhe wirklich brauchst. Oder halte nach einem Nebenjob Ausschau, eine mega Gelegenheit wartet um die Ecke.

Jungfrau (24.8. – 23.9.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Jungfrau Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: Die ersten Monate passiert nicht viel, interessant wird es erst im Sommer. Eine Begegnung wirft dich völlig aus der Bahn! Die Person geht dir nicht mehr aus dem Kopf.

Freunde: Im letzten Jahr bist du das ein oder andere Mal mit deinen Freunden aneinandergeraten, 2019 wird alles anders. Ihr seid ein eingespieltes Team und haltet zusammen.

Leben: Ordnung muss sein! Du hast gerne alles im Griff, was dir 2019 fast immer gelingt. Ein bisschen Spontanität kann trotzdem nicht schaden. Lass mal locker, das wird dir guttun ;)

Waage (24.9. – 23.10.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Waage Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: Deine Schüchternheit bringt deinen Schwarm aus dem Konzept. Er weiß nicht, woran er ist und traut sich nicht, den nächsten Schritt zu machen. Spring über deinen Schatten und gib ihm ein Zeichen, wenn du dir auch mehr vorstellen kannst.

Freunde: Deine BFF braucht dich! Sie versucht ihre Gefühle vor dir zu verstecken, aber du spürst, dass etwas nicht stimmt. Ihr habt euch einen Mädelsabend verdient, an dem ihr in Ruhe quatschen könnt.

Leben: Mit deiner guten Laune steckst du alle um dich herum an. Deine Mitschüler hängen gerne mit dir ab und auch deine Eltern sind beeindruckt von deiner inneren Ruhe.

Skorpion (24.10. – 22.11.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Skorpion Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: Nachdem deine Gefühle verletzt wurden, lässt du es im Sommer lieber vorsichtig angehen. Diese kleine Pause stärkt dich für ein tolles Liebesabenteuer, das sich im September ankündigt und dir den Rest des Jahres versüßt.

Freunde: Deine Freunde zählen auf dich. Du musst als Streitschlichter zwischen zwei Freunden vermitteln. Damit das erfolgreich klappt, musst du einen kühlen Kopf bewahren.

Leben: Du hast Großes vor! Setze dir in den ersten Monaten neue Ziele, du bist bis Mai nicht zu bremsen und dank deiner Entschlossenheit sehr aktiv und zielstrebig.

Schütze (23.11. – 21.12.)

Das Jahreshoroskop 2019 für Sternzeichen Schütze Nata Konstantinova/ stock.adobe.com

Liebe: 2019 wird dein Liebesjahr. Die Chancen stehen gut, dass sich Single-Schützen Hals über Kopf verlieben. Harmonie pur heißt es bei allen Schützen, die gerade in einer Beziehung sind.

Freunde: Vorsicht! In deiner Clique meint es eine Freundin oder ein Freund nicht ernst mit dir. Es ist völlig ok auch mal „Nein“ zu sagen, lass dich nicht von anderen ausnutzen und steh zu deiner Meinung.

Leben: In den Wintermonaten kommen neue Herausforderungen auf dich zu, die dich unter Druck setzen und überfordern. Bitte deine Freunde und Eltern um Hilfe, gemeinsam könnt ihr die Hürden überwinden.