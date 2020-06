Grobzinkiger Kamm für lockige Haare

Eigentlich möchte man ja immer genau DAS haben, was man nicht hat. Mädels mit glatten Haaren wollen lockige, und andersherum genauso! Dabei kann beides so schön aussehen. Lockige Haare haben von Natur aus schon ein tolles Volumen, was das Styling wirklich erleichtert. Dafür wirkt die ganze Pracht manchmal etwas kraus und zu üppig. Eine normale Bürste ist für den Typ komplett falsch, denn sie macht die Haare noch krauser und plustert sie enorm auf. Besser ist ein grobzinkiger Kamm, der Struktur in die Haare bringt.

Pro-Tipp: Die Haare nach dem Waschen entweder mit einem Diffusor-Aufsatz trocken föhnen oder sanft kneten und nie ganz trocknen. So bleibt die Lockenpracht geschlossen und sieht nicht nach Struwelpeter aus.

Die Outer Banks Schauspielerin rockt ihre natürlichen Beach-Waves Instagram @madisonbaileybabe

Die beste Haarbürste für glatte Haare

Du hast glatte Haare? Benutze zum Föhnen für mehr Volumen am Ansatz eine Rundbürste, wie für feines Haar und lasse die Bürste auf dem Kopf auskühlen. Aber Achtung: Wenn du mit der Rundbürste zu heiß föhnst, kann das haarschädigend sein! Lieber länger und dafür kälter föhnen.

Welche Dinge deine Haare noch kaputt machen können, erfährst du hier:

Haar-Mythen: Was ist für meine Haare schädlich?

Zum Bürsten eignet sich am besten eine Bürste mit weichen Borsten (z.B. vom Wildschwein oder auch aus Synthetik). Diese verteilt den Talg der Kopfhaut optimal im Rest des Haares, und sorgt damit für einen tollen Glanz.

Glatte Haare wie die von Chiara wirken am schönsten, wenn sie richtig toll glänzen. Instagram @chiaraferragni

Richtige Haarbürste für naturgewellte Haare

Deine Haare sind naturgewellt, also nicht lockig aber auch nicht ganz glatt? Und nachdem du deine Mähne für kurze Zeit zusammengebunden hast, sind hässliche Knicke zu sehen? Ach ja, nicht zu vergessen, dass sie sich nervig wellen, wenn die Luft draußen feucht ist? Dann ist eine elektrische Haar-Bürste das richtige Haar-Tool für dich.

Die Bürste steckst du an die Steckdose und sie wird erhitzt. Durch die Wärme werden Ionen freigesetzt, die dein Haar unglaublich glänzend, seidig und ultra glatt machen. Einfach kurz durchbürsten und schon siehst du einfach perfekt gestylt aus.

Du willst lieber Locken haben? In diesem Video zeigen wir dir, wie du das schaffst–und zwar nur mit einem Föhn:

Haarbürste für dünne und feine Haare

Wenn du unter feinem Haar "leidest", kennst du sicher die platte Mähne, die dich morgens vor dem Spiegel begrüßt. Oder wenn du deine Haare nach dem Duschen an der Luft trocknen lässt (dann sieht es eigentlich fast so aus, als hättest du sie seit drei Wochen nicht gewaschen...). Aber zum Glück gibt es Rundbürsten! Für richtig viel Volumen kannst du die Haare zunächst über Kopf anföhnen, dann mit der Rundbürste trocken föhnen. Du nimmst dafür einzelne Strähnen und wickelst sie locker vom Ansatz bis zur Spitze um die Bürste - dann ziehst du sie quasi wieder aus den Haaren heraus. Das ist erst einmal schwierig, nach ein paar Mal hat man den Dreh aber raus. Tipp: Lass jede Strähne kurz auskühlen, bevor du die Bürste herausnimmst. So hält das Volumen besser.

Auch feine Haare wie die von Ester bekommen mit der richtigen Bürste Volumen und Fülle Instagram @ester_exposito Instagram @ester_exposito

Die perfekte Haarbürste für dicke Haare

Du hast dicke Haare? dann hast du ziemlich viel Glück gehabt! Es reicht, wenn du sie alle zwei Tage wäschst, denn sie sind am zweiten Tag noch gar nicht fettig. Außerdem sehen sie auch direkt nach dem Aufstehen einigermaßen passabel aus. Allerdings: Es ist schwer, die vielen Haare ordentlich durchzukämmen - mit einem kleinen, süßen Bürstchen kommt man da nicht weit. Deswegen eignet sich für dicke Haare am besten eine stabile Bürste, wie die sogenannte "Paddle Brush". Sie gleitet leicht durch dickes Haar hindurch und die abgerundeten Borsten der Paddle Brush massieren zusätzlich deine Kopfhaut und entfernen überschüssige Hautschüppchen!

Dicke Haare wie die von Selena Gomez sind die perfekte Vorraussetzung für eine glamoröse Mähne. Instagram @selenagomez

Diese Haarbürste für kurze Haare

Auch kurze Haare brauchen Volumen! Hier hilft allerdings keine dicke Rundbürste, da sie die kurzen Strähnen gar nicht greifen könnte. Stattdessen ist eine Rundbürste mit kleinem Durchmesser genau das Richtige für Dich! Sie geben Fülle und seidigen Glanz. Störrische Härchen werden außerdem gebändigt. Dreh die Haare wieder genau wie über die große Rundbürste (oben beschrieben)!

Ein treniger Bob wie bei Xenia oder noch kürzere Haare frisierst du am besten mit einer kleinen Rundbürste Instagram @xeniaadonts

Für lange Haare diese Haarbürste

Long Hair–don’t care? Von wegen! Schöne, lange Haare brauchen immer ein Plus an Aufmerksamkeit, besonders wenn’s ums Frisieren geht. Lange Haare verknoten sich gerne mal in den Längen und Spitzen. Da mit einem Kamm einfach durchzufahren, würde die Haare ausreißen und im schlimmsten Fall zu Haarbruch führen. Willst du deine Haare lang und gesund haben, benutze zum Bürsten am besten einen Tangle Teezer. Der entwirrt verknotete Spitzen durch seine feinen Borsten und gleitet sanft durchs Haar. Fange bei langen Haaren auch immer unten an zu frisieren, bevor du von oben nach unten durchbürstest.

XXL-Haare sehen nur so schön wie bei Leo aus, wenn sie auch gepflegt sind. Die Pflege beginnt beim Frisieren! Instagram @leoobalys

Übrigens: Die Haare lieber nicht in nassem Zustand kämmen, das kann die Mähne kaputt machen!

Haarbürste richtig sauber machen

Auch deine Bürste braucht Pflege! Entferne regelmäßig alle Haare und wasche sie immer mal wieder mit einem milden Shampoo. So befreist du sie von alten Hautschüppchen, die ansonsten wieder in deinen Haaren landen. Nach der Wäsche unbedingt an der Luft trocknen lassen und nicht föhnen: Das schadet der Struktur der Borsten.