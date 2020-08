Du willst längere Haare haben und zwar am liebsten sofort? Extensions sind die schnellste Lösung für eine volle, lange Traummähne! Mit Extensions, die es aus Kunsthaar oder Echthaar und für jeden Haartyp gibt, kann nämlich innerhalb weniger Stunden sowohl eine Haarverlängerung als auch eine Haarverdichtung erzielt werden. Doch die häufigste Frage in Sachen Extensions ist, welche Techniken es gibt, um die Extensions an das Echthaar anzubringen. Wir verraten dir deshalb alles über die einzelnen Extensions-Methoden und wie diese funktionieren:

1. Bonding-Technik

Bei der Bonding-Methode werden einzelne Haar-Extensions quasi an das Eigenhaar „angeklebt“. Am oberen Ende der Strähnen befinden sich nämlich Kunststoff- oder Keratinplättchen. Diese werden mit einer Wärmezange oder einem Modellierstab, der Ultraschall aussendet, flüssig gemacht und anschließend mit dem Eigenhaar verklebt. Schonender ist definitiv die Verwendung von Ultraschall, da die Haare dabei nicht in Kontakt mit Hitze kommen. Bonding-Extensions sind sehr gefragt und halten bis zu sechs Monate lang. Entfernt werden die Bondings mit einem speziellen Lösungsmittel, das auf die Verbindungsstellen gerieben wird, sodass sich die einzelnen Strähnen ganz leicht mit einer Zange lösen und herausziehen lassen.

Die Bonding-Technik ist unter Extensions-Trägerinnen besonders beliebt, da die Haarverlängerung mit dieser Methode bis zu sechs Monate lang hält. stock.adobe.com/ Dimid

2. Microring-Technik

Bei der Microrings-Technik handelt es sich um kleine Metallringe, die mit einer farbigen Kunststoffschicht überzogen sind. Eine dünne Strähne des Eigenhaars wird am Ansatz mit einer Nadel durch die Ringe gezogen. Danach werden die Ringe mit einer Zange zusammengedrückt. Diese Methode funktioniert schnell und einfach. Microring-Extensions halten vier bis acht Wochen, eignen sich aber nicht für Girls, die von Natur aus sehr dünnes Haar haben, da die Verbindungsstellen verhältnismäßig dick und auffällig sind.

Das Anbringen der Extensions geht dank der Mikroring-Technik super fix. Dafür hält die Haarverlängerung aber nur vier bis sechs Wochen. stock.adobe.com/ Sebastian88

3. Tape-Technik

Auch Tape-Extensions zählen zu den bekanntesten Haarverlängerungs-Methoden. Zudem gilt diese Technik als sehr haarschonend. Und so funktioniert's: Einzelne Partien des Eigenhaars werden zwischen zwei breite Tapes, die mit Klebestreifen versehen sind, angebracht. Die eigenen Haare werden also lediglich sanft von den Extensions umschlossen. Dadurch spürt man die Extensions kaum und das Eigenhaar wird nicht belastet. Eine Haarverlängerung oder Haarverdichtung mit Tape-Extensions hält zwar nur sechs bis acht Wochen, dafür können die Tapes nach diesem Zeitraum aber mehrmals wieder neu eingesetzt werden.

Das Eigenhaar wird bei der Tape-Methode zwischen zwei Tape-Extensions angebracht und dadurch sanft von den „falschen“ Haaren umschlossen. stock.adobe.com/ leszekglasner

4. Weave-Technik

Die Weave-Technik wird auch die „Afrikanische Methode“ genannt. Bei dieser schonenden Technik werden Haartressen (keine einzelnen Haarsträhnen, sondern doppelt genähte, breite Haarteile) als Extensions benutzt. Das Eigenhaar wird zu dünnen Zöpfchen („Cornrows“) geflochten, an denen die Extensions mit einem speziellen Faden angenäht werden. Das Ganze hält ca. zwei bis drei Monate. Zum Herausnehmen der Extensions kann dann ganz einfach die Naht aufgetrennt werden. Besonders praktisch: Bei dieser Methode zur Haarverlängerung können die Extensions wiederverwendet werden.

Im Video siehst du, wie die Weave-Technik zur Haarverlängerung angewendet wird:

5. Clip-In-Technik

Wer nicht auf der Suche nach einer dauerhaften Haarverlängerung oder Haarverdichtung ist, sondern seine Haare nur gelegentlich gerne lang trägt, sollte zu Clip-In-Extensions greifen. Bei dieser Art von Extensions werden Haartressen verwendet, die einfach in das Echthaar geklipst werden. Die Clip-In-Extensions können nach Belieben angebracht und herausgenommen werden. Die Tressen sind in den verschiedensten Längen, Strukturen und Farben erhältlich (perfekt, um einen neuen, coolen Hair-Style zu testen) und pflegeleicht, da sie ganz normal gewaschen werden können.

Clip-In-Extensions sind ideal für den kleinen Geldbeutel und können ganz einfach in das Echthaar geklipst sowie wieder entfernt werden. stock.adobe.com/ Shevdinov

Welche Methode zur Haarverlängerung oder Haarverdichtung am besten zu dir passt, hängt von deiner Haarstruktur sowie deinen individuellen Bedürfnissen ab. Generell gilt, dass deine echten Haare mindestens acht bis zehn Zentimeter lang sein sollten, damit das Einsetzen von Extensions problemlos möglich ist. Lass dich hierzu am besten von einem Profi beraten. Du wünscht dir längere Haare, aber Extensions kommen für dich nicht in Frage? Dann probier's doch mal mit diesen smarten Tipps, die dein Haarwachstum beschleunigen!