Die Top 10 der heißesten Frauen der Welt:

10. Italien

Eins kann man einfach nicht abstreiten: Ariana Grande ist eine echte Granate. Die Sängerin hat nicht nur eine unglaubliche Stimme, sondern ist auch mega heiß.

Ariana Grande hat italienische Wurzeln Getty Images

9. Schweden

Die wunderschöne Zara Larsson ist eine schwedische Pop-Sängerin. Aktuell ist die heiße Blondine sogar wieder Single.

Die 22-jährige ist ein echter Blickfang. Getty Images

8. Bulgarien

Nina Dobrev ist gebürtige Bulgarin. Bekannt ist sie für ihre Rolle der Elena Gilbert in der Fernsehserie Vampire Diaries.

Wow, Nina Dobrev ist echt mega hot. Getty Images

7. Frankreich

Lily-Rose Melody Depp ist französisch-US-amerikanische Schauspielerin und (Überraschung) Model. Aber auch kein Wunder, dass sie im Model-Geschäft mehr als erfolgreich unterwegs ist, schließlich ist sie umwerfend schön.

Heiß, heißer, Lily-Rose Depp Getty Images

6. Niederlande

Die 42-jährige Sylvie Meis kennt man als niederländisches Moderatorin und Model.

Die Niederländerin ist nicht nur super schön, sondern verdreht auch vielen Männern gerne mal den Kopf. Getty Images

5. Russland

Irina Shayk ist ein russisches Model und nicht umsonst auf Platz fünf. Russland hat mit Irina echt einen echten Jackpot geknackt.

Das Supermodel ist mega heiß. Nicht umsonst durfte sie auch schon für Victoria's Secret über den Laufsteg schweben. Getty Images

4. Spanien

Ester Exposito ist Schauspielerin und kommt aus Spanien. Die meisten kennen sie aus der Netflix-Serie "Elite".

Ester ist ein echter Männer-Schwarm. Getty Images

3. Amerika

Super schön, super erfolgreich und mega heiß – Schauspielerin Zendaya.

Zendaya ist US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin. Getty Images

2. Brasilien

Alessandra Ambrosio ist brasilianisches Model. Ihr Vater ist italienischer Herkunft, die Mutter hat polnisch-brasilianische Wurzeln.

Brasiliens Geschenk an die Männerwelt. Getty Images

1. Kolumbien

Die Kolumbianerin Shakira ist der Beweis dafür, dass in Kolumbien heiße Frauen leben.

Die Sängerin ist für ihren außergewöhnlich coolen Hüftschwung bekannt. Getty Images

