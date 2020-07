Die Ferien sind fast vorbei, nun heißt es back to school! Das ist nicht nur die Gelegenheit, sich bessere Mathe-Noten vorzunehmen, sondern auch der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Look. Denn mit einer neuen Frisur kannst du zum Schulanfang die Blicke deiner Mitschüler auf dich ziehen und dich pudelwohl fühlen. Vielleicht gibt es ja auch einen Boy, dem du auf dem Pausenhof besonders auffallen möchtest, oder du wechselst an eine neue Schule? Wie auch immer, ab und an schadet eine kleine Typveränderung nicht. Doch dazu musst du dir nicht gleich beim Friseur eine komplett neue Frisur zulegen. Probier einfach selbst etwas Neues aus. Mit angesagten Flecht-, Hochsteck- und Zopf-Frisuren sowie ein paar einfachen Tricks kannst du deinen Haaren nämlich ruckzuck einen neuen Style verpassen.

In unserer Galerie findest du deshalb 10 coole Frisuren zum Schulanfang, die du ganz leicht nachstylen kannst! Noch mehr einfache und schnelle Frisuren zum Selbermachen, zeigen wir dir hier.

